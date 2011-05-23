В Пакистане уничтожен главарь движения "Талибан"

23 мая 2011

В Пакистане уничтожен главарь афганского движения "Талибан" Мулла Омар, сообщает информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на пакистанский телеканал TOLO.

Гибель Муллы Омара подтвердил и источник в спецслужбах Пакистана. По его словам, главарь талибов был уничтожен в результате атаки беспилотника по пути из города Кветта в Северный Вазиристан.

Мулла Омар (настоящее имя - Мухаммед Омар) - духовный лидер и основатель "Талибана". Именно он в 1994г. вместе с 50 студентами медресе (студенты-талибы) начал участвовать в гражданской войне, которая в 1996г. позволила радикалам захватить власть в Афганистане и создать там "исламский эмират". С 1996г. М.Омар стал фактическим руководителем страны.