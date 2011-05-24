Армянскому предпринимателю дали 15 лет. Родные связали это с делом «1 марта»

24 мая 2011

Предприниматель Ара Карапетян осужден на 15 лет лишения свободы. Суд признал его виновным в организации разбойничьего нападения на дом бывшего председателя Таможенного комитета Армена Аветисяна 27 октября 2008 года, а также в организации бандитской группировки и совершении других аналогичных преступлений.

Вердикт зачитал судья Мнацакан Мартиросян, полностью удовлетворив требование прокурора Овсепа Саргсяна.

После оглашения вердикта родные Карапетяна распространили заявление для СМИ, в котором отмечается: «Судя по тому, что судьей был Мацо (Мнацакан Мартиросян) – главный исполнитель заказов «сверху» в деле «1 марта», а вторым действующим лицом Осо - Овсеп Саргсян, также отличившийся тогда можно понять, что это всего лишь вторая серия заказов по делу о «1 марта».

В феврале текущего года родные и друзья Карапетяна, считающие обвинение необоснованным, провели акцию протеста у резиденции президента страны. В руках они держали плакаты «Свободу Ара Карапетяну!», «Не судите без доказательств!», «Мы доверяем президенту!».

Тогда в беседе с журналистами сестра предпринимателя Цовинар Карапетян заявила, что не позволит себе сказать, какой подтекст лежит в выдвинутом Ара Карапетяну обвинении и содержании его в камере Службы нацбезопасности. Однако она выразила уверенность, что политического мотива в этом процессе нет.

Каким образом «дело 1 марта» касается осужденного предпринимателя в заявлении не уточняется.

Напомним, что на следующий день после выборов президента, 20 февраля, на площадь Свободы в Ереване пришли десятки тысяч граждан, несогласных с итогами голосования, сопровождавшегося вбрасываниями бюллетеней, препятствованием работе журналистов, избиением оппозиционеров.

Демонстранты не покидали улиц до 1 марта, когда ночью тысячи полицейских напали на палаточный городок, в котором разместились протестующие. Площадь была захвачена и блокирована. Спонтанный митинг начал собираться перед мэрией между посольствами Франции и России. Ночью людей окружили сотрудники правоохранительных органов, позже в город вошли подразделения армии. Граждан под покровом ночи разгоняли с применением оружия. 10 человек были убиты, сотни оппозиционеров арестованы и осуждены. 6 из них до сих пор в тюрьмах. На 20 дней было объявлено чрезвычайное положение. На это время была запрещена деятельность нелояльных к властям СМИ.