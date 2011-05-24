Юрий Джоркаефф выступит под армянским флагом

24 мая 2011

Армянский телеанал «Н2» получил право на трансляцию известного международного шоу «Лучшие из лучших». На российском ТВ оно называлось «Большие гонки».

«Н2» сколотил команду из собственных ведущих, армянских спортсменов и, если верить анонсу шоу, свое согласие выступить за команду Армении дал чемпион мира и Европы, легендарный французский футболист армянского происхождения Юрий Джоркаефф.

Отечественная команда сразится со сборными России, Китая и Франции. В ходе сорвнования участники должны выполнять различные задания, преодолевать препятствия и набирать очки.

Из именитых спортсменов в команду вошли чемпион мира в наилегчайшей весовой категории по версии IBF (2004-2007), абсолютный чемпион мира во 2-ой наилегчайшей весовой категории (2008-2009) среди профессионалов, чемпионом мира во 2-ой наилегчайшей весовой категории по версиям WBA и WBC боксер Вик Дарчинян и двухкратный чемпион Европы, серебрянный призер чемпионата мира, бронзовый призер Олимпиады в Пекине борец Роман Амоян.

Отметим, что премьера этой игры состоялась во Франции в 1962 году. Идея веселого состязания между странами впервые пришла в голову бывшему президенту Франции Шарлю Де Голю.