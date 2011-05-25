15-летний армянин и 17-летний азербайджанец погибли на краденом Suzuki

25 мая 2011

В ночь на среду 25 мая два человека погибли на западе Москвы, разбившись на угнанном мотоцикле.

Как сообщает РИА «Нововсти» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в 00.25 мотоцикл Suzuki напротив дома 95 на Беловежской улице врезался в Nissan, который выезжал из двора. В результате водитель мотоцикла погиб на месте, а его пассажир умер в больнице. На мотоцикле были уроженец Азербайджана 1994 года рождения и уроженец Армении 1996 года рождения.

В ходе разбирательства выяснилось, что мотоцикл находился в угоне.