Власти Азербайджана нашли себе кибер-врага

26 мая 2011

Власти Азербайджана продвигают законопроект, согласно которому распространение «дезинформации» в сети будет считаться «кибер-преступлением». Некоторые азербайджанские правозащитники опасаются, что эта инициатива может быть направлена на ограничение доступности виртуальной информации в стране.

Правительство, которое уже рассматривает Scype и Wikipedia в качестве угрозы национальной безопасности, настаивает на том, что предложение о внесении попарвок в УК Азербайджана направлено на обеспечение интернет-безопасности. Реформы, предложенные министерством нацбезопасности, предусматривают уголовное преследование за атаки на компьютеры и сайты, попирание авторских прав в сети, отмывание денег, кражу средств из электронной платежной системы, распространение дезинформации и ложные сигналы террористической угрозы.

Парламент намерен обсудить эти реформы осенью. «Дезинформация» рассматривается в законопроекте в качестве «распространения ложной информации и ложном сообщении о терроризме с целью создания паники в обществе». На просьбу представить четкие примеры «дезинформации» один из представителей МНБ назвал Википедию «источником ложной информации», который контролируют пользователи.

В ходе конференции «Кибер- и нацбезопасность», прошедшей в мае, представитель МНБ Керим Керимов отметил, что Википедия «распространяет неверную и предвзятую информацию, дискредитирующую Азербайджан». По его словам, удалить такую информацию с сайта крайне сложно в условиях системы информации, пополняемой пользователями.

Юристы опасаются, что новые реформы, разрабатываемые правительством относительно «дезинформации», могут привести к ограничению свободы слова. «Нам известно, что власти обеспокоены активностью молодежи в социальных сетях. Это доказывает, что многие активисты, пользующиеся Facebook для организации антиправительственных сайтов, арестованы и обвиняются в распространении наркотиков», - сказал член Интернет форума Азербайджана Аласгар Мамади.

«В дальнейшем новый закон о «дезинформации» может использоваться для преследования блогеров, сетевых журналистов и пользователей социальных сетей», - заключил Мамади.

оригинал публикации на EurasiaNet.org