Мистические 3 года. Саргсян идет по стопам Хрущева и Горбачева

26 мая 2011

В редакторской колонке газеты «Аравот» за 26 мая Арам Абрамян попытался дать «полумиcтическое» объяснение решению Сержа Саргсяна об амнистии, по которому на свободу после событий начала весны 2008-го выйдут оппозиционеры.

«То, что должно было быть сделано 3 года назад, сразу и очень быстро завершается только в эти дни. Я говорю «завершается», потому что за три года из тюрем вышло несколько десятков политзаключенных. Конечно, возникают вопросы: чем объясняется это опоздание и почему оно, тем не менее, произошло? Наиболее интересен вопрос о том, почему все это длилось 3 года. Ответа на него у меня, по правде сказать, нет.

Когда не имеешь рационального объяснения, вынужденно ищешь полумистическое.

Сталин, как известно, скончался 5 марта 1953 года. 20-й съезд КПСС, во время которого впервые была сделана попытка осторожно и очень непоследовательно раскритиковать «культ личности» (будто проблема была только в культе), стартовал только спустя три года - 14 февраля 1956 года. После этого тысячи, если не миллионы сталинистов в течение десятилетий злились на Хрущева, который позволил себе резкие высказывания в адрес их кумира.

Леонида Брежнева не стало 10 ноября 1982 года. После двух «промежуточных» руководителей, спустя примерно 2.5 года. 11 марта 1985-го к власти пришел Михаил Горбачев, который снова непоследовательно и полусредствами попытался изменить сгнившую систему. До сегодняшнего дня на территории бывшего СССР есть миллионы людей, с тоской вспоминающих брежневский период и проклинающих Горбачева за «распад прекрасной страны».

Карабахское движение началось 20 февраля 88 года, спустя 3,5 года 21 сентября 1991-го Армения обрела свою независимость. Излишне говорить, какое противодействие было и есть в этом, втором случае.

Одним словом, три года – срок, когда в политике может родиться что-то новое. Период беременности, так сказать, либо или инкубационный... в зависимости от результатов».