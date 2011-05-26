Количество жертв разгона оппозиции в Тбилиси растет. Пропал муж одного из лидеров

26 мая 2011

Два человека погибли и 37 ранены в ходе разгона демонстрации в Тбилиси в ночь на четверг, сообщили грузинские правоохранительные органы.

По утверждению МВД Грузии, оба погибших были сбиты кортежем автомашин, на большой скорости вывозившем часть организаторов митинга с места акции протеста. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Глава аналитического департамента МВД Шота Утиашвили назвал имена погибших. По его словам, это полицейский Владимир Масхурашвили и бывший полицейский, 54-летний Нодар Цхададзе.

Телеканалы в Тбилиси демонстрируют кадры, на которых видно, как падает человек, а машины проносятся дальше, не останавливаясь.

Ранее сообщалось о задержании сына одного из лидеров оппозиционного «Народного собрания» Нино Бурджанадзе. Однако он был вскоре освобожден. Тем временем, остается неизвестным местонахождение супруга Бурджанадзе Бадри Бицадзе и одного из лидеров оппозиции Ираклия Батиашвили.

МВД Грузии заявляет, что среди задержанных их нет, передает Интерфакс.

Грузинская полиция разогнала демонстрантов, собравшихся в Тбилиси на площади перед парламентом, чтобы помешать проведению парада в честь дня независимости, который должен состояться в четверг.

Как сообщает из грузинской столицы корреспондент Би-Би-Си, полиция применила водометы и слезоточивый газ, а также стреляла по протестующим резиновыми пулями.