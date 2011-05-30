Актер-пророк: Никто бы не поверил, что Карабах будет нашим. Так и с Ваном

30 мая 2011

Актер Вардан Петросян попеременно живет и работает в Париже и Ереване, периодически посещает Армению с представлениями на общественно-политические темы. Он дал интервью афинской газете «Айастан», где коснулся нескольких тем, в частности, политики, искусства и своих пророчеств.

- В Ваших представлениях и интервью звучит критика и предложения. Заметен определенный оптимизм в отношении будущего. Существуют ли причины для этого оптимизма или это субъективное желание?

- Иногда мои слова бывают пророческими. Так что бойтесь их. Не бывает так, чтобы я сказал и этого не произошло. Сейчас происходит только плохое из сказанного мной, но наступит время и для хорошего: например, в свое время я предложил нашим объединиться с Китаем – не прислушиваются. Но наступит день, и это случится, во всяком случае, эти дни приближаются и лучше нам сделать первые шаги.

Я прожил полвека и стал кое-что понимать: я понял, что, как Сократ, мы ничего не знаем и ничего не можем сказать о будущем, мы можем анализировать (просто мы, армяне, анализируем намного лучше) прошлое и ошибки прошлого, но когда начинаем делать предсказания по поводу политики и экономики, понимаем, как грубо мы ошибались, потому что человек не в состоянии видеть движущую силу истории, генератор.

То же самое с театром. Мы видим на сцене волшебный мир, но не знаем, что происходит за кулисами. Мы не в курсе этого генератора истории. Если бы кто-либо из нас сказал 30 лет назад, что Карабах будет наш, мы бы ответили «неправда». Если мы скажем, что завтра Ван будет нашим, люди скажут, что говорящий – дурак, потому что в турецкой армии 650 000 солдат, у НАТО столько-то тысяч. Но это прогнозируемо и логично.

- Изменения станут возможны благодаря требовательности к соблюдению закона или с восстановлением моральных ценностей? С чего начать?

- Знаете, я заметил, что в Армении творческая мысль людей развилась в направлении обхода законов. Я согласен, что перед законом все должны быть равны, как со Стросс-Каном, когда обычный полицейский идет и арестовывает мощного политического деятеля. Знайте, что сделать это во Франции не могут, об этом сегодня говорят французские СМИ.

И в Армении это невозможно. В США закон для всех, как электричество: засунул палец – ударил ток, будь ты богыт или беден. Таким и должен быть закон. Думаю, пока человек не изменится, он постоянно будет обходить закон. Если нам привезут составленные в Европе законы, будет то же самое, как если создать Курдистан и руководить им на основе конституции Швейцарии. Изменения, как правило, должны происходить изнутри. Изменение закона я оставил политическим деятелям, а изменение внутренней морали – искусству. В этом и заключается функция искусства.

- Не секрет, что в Армении сформировалась и царит олигархическая система. Возможно ли в условиях произвола олигархии иметь нормальную судебную систему и организовать нормальные выборы?

- Первые президентские выборы в нашей республике были справедливыми, остальные – нет. Все говорят, что организовывать такие выборы больше невозможно и предлагают осознать это, но когда они приходят, все начинают покупать голоса. По-моему, необходима шоковая ситуация, которая позволит людям совершить правильный выбор, как было в начале 90-ых. Не знаю, как будет создана эта шоковая ситуация, но уверен, что будет.