Саркози обвиняют в преступлениях против человечности

30 мая 2011

Два известных французских адвоката, Жак Верже и бывший министр иностранных дел Ролан Дюма, объявили в столице Ливии Триполи о намерении подать иск против президента Франции Николя Саркози, обвинив его в "преступлениях против человечности", сообщает AFP.

В ходе пресс-конференции в воскресенье официальный представитель МИД Ливии Ибрагим Бухзам отметил, что адвокаты приняли решение поддержать иск к Саркози со стороны "жертв бомбардировок НАТО".

"Адвокаты подадут иск от имени ливийских семей во французские суды", - заявил Бухзам в присутствии около 30 представителей семей, подписавших доверенности адвокатам.

Дюма отметил, что он был "поражен, увидев, что эта операция НАТО, направленная на защиту мирных жителей, в настоящее время стала причиной их гибели". Экс-министр осудил "жестокую агрессию против суверенного государства".

Верже, назвавший страны НАТО "убийцами", заявил, что французское государство "управляется проходимцами и убийцами".

"Мы намерены разбить стену молчания", - сказал Верже.

Адвокаты намерены начать юридические процедуры по подаче иска по возвращению в Париж в понедельник.