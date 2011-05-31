Главу армянской дочки МТС внесли в предвыборный список партии беспартийных

31 мая 2011

В соцсети фейсбук создан предвыборный список политических и общественных деятелей, не имеющих партийной принадлежности. Перечень «составляется национальным мышлением, чистым прошлым и гласом народа», говорится на странице группы.

Пользователь Армен представляет механизм выбора членов списка. «Кадидатов может выдвинуть любой гражданин Армении (включая Арцах). Он составляет предварительный список, скажем, состоящий из 500 человек. Проводятся выборы для того, чтобы выделить 20 из них, создать список и представить на предстоящих парламентских выборах».

Инициативой руководят «молодые люди, не имеющие политической или финансовой выгоды, и не входящие в этот список».

В данный момент в группе зарегистрированы 60 кандидатов, в числе которых – бывший глава МИД Армении Александр Арзуманян, депутат Виктор Даллакян, член Армянской секретной армии освобождения Армении (АСАЛА), экономист Алек Енигомушян, певец Артур Месчян, основатель компании-оператора сотовой «ВиваСел» (дочка МТС) Ральф Йирикян, бывший посол Армении в Канаде Ара Папян, бывший зампред Национального Собрания Карапет Рубинян, писатель Ваграм Саакян, бывший командир Шушинского особого батальона, член инициативной группы движения «Сардарапат» Жирайр Сефилян.

фото с armeniamobile.net.