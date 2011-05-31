Изнасилованный мужчина оказался девушкой

31 мая 2011

Врачи и полицейские в городе Таиф, Саудовская Аравия, были шокированы, обнаружив пол жертвы изнасилования.

Полиция нашла связанного и истекающего кровью молодого человека в пустыне в окрестностях города. Он рассказал, что "друзья" вывезли его в пустыню и принудили к сексу.

По прибытии в госпиталь, после проверки врачей, выяснилось, что речь идет вовсе не о мужчине, а о "девушке, наряженной в мужскую одежду, с усами и бородой на лице", сообщает MIGnews.com.

Издание пишет: "Источник из семьи жертвы сообщает, что речь идет о молодой женщине, которая недавно развелась. У нее есть маленькая дочь. Женщина недавно пропала из дому, и родственники очень беспокоились, зная о том, что она страдает душевным заболеванием".