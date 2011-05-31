Каддафи ведет переговоры, избегая главной темы

31 мая 2011

Уже второй день как начались переговоры между лидером Ливийской Джамахирии Муамаром Каддафи и президентом ЮАР Джейкобом Зумой. «Аль-Джазира» сообщает, что после встречи Зума заявил, что Каддафи готов к мирным переговорам с мятежниками.

По его словам, Каддафи готов сложить оружие, однако он выдвинул определенные условия, которые мятежники отклонили. Президент ЮАР сообщил, что Каддафи хочет «предоставить возможность каждому ливийцу самостоятельно избрать свое будущее». В то же время не было никаких намеков на уход Каддафи, что является основным требованием мятежников.

За последние дни более 100 военных чиновников и солдат сбежали из вооруженных сил Каддафи. В понедельник покинувшие Ливию военные созвали пресс-конференцию в Италии. «Мы в ужасе от происходящего с нашим народом», - заявили они.

«Множество убийств, геноцид, изнасилования. Ни один разумный человек, имеющий хоть каплю достоинства, не сделал бы того, что мы видели своими глазами и что он заставлял нас делать. Дни Кадафи сочтены», - сказал один из офицеров.