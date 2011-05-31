Партию олигарха ждут большие проблемы на выборах в парламент

31 мая 2011

Правящая Республиканская партия решила ограничить число депутатов своего коалиционного коллеги «Процветающей Армении» (ППА), избираемых мажоритарной системой. Об этом сообщает газета «168 жам».

Таким образом издание прогнозирует ППА, лидером которой является крупный предприниматель Гагик Царукян, проблемы на участках, где раньше ее члены выдвигались и побеждали.

«Обычно в случае с мажоритарной системой провластные партии договариваются и не выдвигают кандидатов друг против друга. Согласно нашим источникам во власти, на этот раз Республиканская партия, хоть и не явно, но выдвинет своих кандидатов против кандидатов ППА», - пишет издание.

Зампред РПА Галуст Саакян не пожелал комментировать эти слухи. «Я скажу не свое, а официальное мнение РПА: наша партия пока не обсуждала вопросов относительно парламентских выборов. Мы сделаем это либо в конце 2011-го, либо в начале 2012-го».