Серж Саргсян не позволит оскандалившемуся экс-мэру стать депутатом

31 мая 2011

Экс-мэр Еревана, член правящей Республиканской партии (РПА) Гагик Бегларян ведет переговоры с президентом страны и лидером РПА Сержем Саргсяном, чтобы попасть в список партии на предстоящих парламентских выборах. Об этом пишет газета «ЧИ».

По данным издания, Серж Саргсян не намерен делать из Бегларяна депутата по списку. Он посоветовал бывшему градоначальнику выдвигаться на одном из участков округа Кентрон. Газета пишет, что президент таким образом пытается избавиться от Бегларяна, нейтрализовав его как политическую фигуру.

«Саргсян не позволит ему набрать необходимое количество голосов. В результате Бегларян не будет избран, а Серж Саргсян сможет сделать вид, что обеспечил проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов», - отмечает «ЧИ».

3 декабря прошлого года на концерте Пласидо Доминго в Ереване произошел инцидент, после которого мэру столицы Гагику Бегларяну пришлось уйти в отставку. Супругу градоначальника до начала концерта тенора сотрудник протокола президента попросил пересесть с места рядом с главой государства, так как по протоколу там может сидеть лишь Католикос и спикер парламента. Супруга мэра якобы нажаловалась мужу, и тот избил сотрудника администрации.