В Москве за ночь сгорело семь автомобилей

1 июня 2011

В ночь на среду, 1 июня, в Москве сгорели три автомобиля. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пожар произошел на автомобильной стоянке, расположенной на западе столицы по адресу улица Олеко Дундича, дом 5.

По данным милиции, около 2:30 неизвестные подожгли автомобиль Toyota. Позднее пламя перекинулось на стоявшие рядом Subaru и Volkswagen Passat.

Ранее, вечером во вторник, четыре машины сгорели на другой автостоянке, расположенной на пересечении улиц Новочеремушкинской и Дмитрия Ульянова (юго-запад Москвы). Как сообщает РИА Новости, там сгорели BMW X6, BMW 3, Volkswagen Passat и Mazda.