США оказалась ядернее России

2 июня 2011

У США на 30 процентов больше стратегических межконтинентальных ракет и ядерных боеголовок, чем у России. Такие данные содержатся в отчете американского внешнеполитического ведомства.



Всего у США на вооружении стоят 882 межконтинентальные баллистические ракеты наземного, морского и воздушного базирования. У России таких ракет 521. На баллистических ракетах у США 1800 боеголовок, а у РФ - 1537.

В документе сообщается, что у Соединенных Штатов в распоряжении 1124 пусковых установок для баллистических ракет - наземного, морского и воздушного базирования, а у РФ - 865, сообщает AFP.

Данные о числе межконтинентальных ракет и ядерных боеголовок Госдепартамент США публикует в рамках договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного Соединенными Штатами и Россией в 2010 году. Договор заключен на 10 лет, к концу срока его действия РФ и США должны иметь на вооружении не более 1550 ядерных боеголовок и 700 развернутых стратегических носителей.