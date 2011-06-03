Богатейший израильтянин, любитель Шагала найден мертвым после скандала

3 июня 2011

Известный израильский миллиардер и судоходный магнат Сэмми Офер найден мертвым в собственном доме. 89-летний Офер, в последнее время оказавшийся в центре международного скандала, скончался после продолжительной тяжелой болезни, сообщает NEWSru Israel.



Имена братьев Офер в течение последней недели упоминались в связи с громким скандалом: суда их компании заходили в порты Ирана, что привело к включению властями США этой компании в «черный список». Американцы обвинили их в торговле нефтью со страной арабского мира в обход санкций ООН. Братья отрицали все нарушения.

Сэмми Офер был богатейшим человеком Израиля и владел торговым флотом, состоящим из более 90 судов, а также недвижимостью в Лондоне и Тель-Авиве.

Официальным местожительством израильтянина являлось Монако. Состояние Офера оценивается в 10,3 млрд долларов, в рейтинге журнала Forbes он занимал 79-е место среди самых богатых людей мира. Сэмми Офер являлся владельцем одной из крупнейших в мире частных коллекций Марка Шагала.