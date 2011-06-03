Пресса заставила «Армения ТВ» отправить популярного ведущего в «Спокойной ночи»

3 июня 2011

Уход ведущего Авета Барсегяна из телепердачи «Доброе утро, армяне» в эфире канала «Армения» вызвал большой резонанс в прессе.

Формальным поводом для увольнения послужило его опоздание, но истинной причиной стало его поздравление коллеги Ованеса Азояна в прямом эфире в связи с освобождением из тюрьмы журналиста Никола Пашиняна, в отношении котрого Азоян использовал термин «политзаключенный».

Газета «Грапарак» пишет, что 28 мая в День Первой Республики, гостем второй части передачи стал один из руководителей телеканала «Армения», который пытался сгладить искренность Ованеса. В этот момент Барсегян слегка возразил руководству, пытаясь защитить Овика.

Руководство телекомпании поспешило прояснить ситуацию. Они подтвердили факт увольнения Барсегяна, в то же время настаивали на том, что ему попросту предложили вести передачу «Спокойной ночи», пишет «Грапарак».

Согласно источникам издания, на руководителей телеканала подействовала именно вчерашние публикации по этому поводу, и они приняли решение быстренько устроить его в другой передаче.

«В противном случае непонятно, по какой причине «Армения» сразу после составления новых дуэтов ведущих, установления новых павильонов и начала нового сезона стала бы пристраивать основного ведущего в другую передачу», - отмечает издание.