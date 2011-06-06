Названа причина отмены визита Ахмадинежада в Ереван

6 июня 2011

Официальный Тегеран назвал причину отмены визита президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в Ереван.

«Визит президента Исламской Республики Иран был отложен, так как принимающая сторона не подготовила необходимых документов, которыми должны были обменяться страны», - сообщает агентство IRNA, цитируя слова заместителя главы пресс-службы президента Ирана Хасана Салеха-Марама.

По его словам, Ахмадинежад прибудет в Ереван, когда документы будут готовы.

Президент Ирана должен был прибыть в понедельник, 6 июня, в качестве руководителя политико-экономической делегации.

Иранский сайт Press TV пишет, что в ходе визита чиновники двух стран должны были подписать меморандум о взаимопонимании об экономическом сотрудничестве.