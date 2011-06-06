Власти пытаются выиграть время – оппозиционер

6 июня 2011

Причиной всех недовольств в Армении является незаконное формирование власти. Народ потерял веру во власть, играть в домики – это сидеть в Национальном Собрании и голосовать вместо других. Секретарь правления Народной партии, представитель оппозиционного Армянского Национального Конгресса Феликс Хачатрян прокомментировал сегодняшнее заявление зампреда правящей РПА Галуста Саакяна о том, что оппозиция играет в домики, а Республиканская партия не хочет этого делать.

В заявлении Саакяна, согласно которому оппозиционное поле не ограничивается Армянским национальным конгрессом, Феликс Хачатрян разглядел стремление выиграть время.

«Что значит «есть другие оппозиционные партии», если эти оппозиционеры не требуют внеочередных президентских и парламентских выборов? Мы понимаем это так, если они понимают иначе – пусть скажут. Это не значит, что мы на протяжении 3-4 месяцев должны уточнять формат и только потом начинать, терять время и говорить «ой, настало время очередных выборов». Я этого не приемлю», - сказал Хачатрян, который был включен в состав делегации Конгресса для диалога с властями.

Оппозиционер прокомментировал и заявление пресс-секретаря РПА Эдуарда Шармазанова о готовности Республиканской партии поддержать в парламенте «реалистичные предложения АНК». Хачатрян заявил, что до тех пор, пока они не представили своей повестки к диалогу, нет также вопроса представления предложений в Национальном собрании.