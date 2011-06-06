Арбитр извинился за назначенный в ворота армян пенальти

6 июня 2011

Главный арбитр матча отборочного турнира Евро-2012 Россия - Армения Стефан Ланнуа извинился перед игроками армянской команды за назначенный в их ворота пенальти. Как рассказал капитан сборной Армении Саркис Овсепян, по окончании встречи Ланнуа признал ошибку и принес свои извинения, пишет издание "Советский спорт".

Ланнуа назначил пенальти в ворота армян на 72-й минуте матча, когда защитник сборной России Юрий Жирков упал в столкновении с Овсепяном. Запись эпизода выложена на сайте YouTube. На 73-й минуте пенальти реализовал Роман Павлюченко. Счет стал 3:1 в пользу россиян и до конца встречи не изменился.

Говоря об игре в целом, Овсепян сказал, что сборная России была сильнее, а ключевым эпизодом стал второй гол россиян. Капитан сборной Армении отметил, что его команда тоже играла хорошо. "Жаль, судья это не оценил", - добавил Овсепян.

В отборочной группе В Евро-2012 сборная России делит первое-третье место с Ирландией и Словакией. Эти команды набрали по 13 очков. У Армении восемь очков, у Македонии - четыре, у Андорры - ноль. Чтобы выйти в финальный турнир чемпионата Европы напрямую, надо занять первое место.