Нападающий «Манчестер Юнайтед» вернул себе волосы

6 июня 2011

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни решил немного подкорректировать свою прическу во время летнего межсезонья. Для этого он обратился в одну из клиник по пересадке волос, что, естественно, не осталось незамеченным журналистами, передает manchester-united.ru.

Когда правда открылась, Руни пришлось подтвердить через свой "Twitter", что он перенес соответствующую операцию.

"Да, я подтверждаю, что воспользовался услугами по пересадке волос. Ведь перспектива облысеть в 25 меня никак не прельщала", - написал Руни на своей страничке в "Twitter" и попросил порекомендовать ему хороший гель для ухода за волосами.

Присоединилась к обсуждению этого вопроса и жена футболиста, подчеркнув что муж сам принял такое решение.

"Да, Уэйн сделал себе волосы. И это его собственное решение, а не моя просьба! Я рада за него и теперь он выглядит великолепно, - заявила супруга футболиста".

Не упустили возможности подколоть Руни и партнеры по "Манчестеру". Так, Рио Фердинанд пошутил: "Так скоро ты и Head&Shoulders будешь рекламировать". А Майкл Оуэн написал Руни еще до операции: "Сколько лет тебе на фото? Судя по лицу 12, а если взглянуть на волосы – 60".