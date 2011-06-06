2026 г. 3 июня, среда
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Официальная Анкара надеется на сдвиг на встрече Саргсян-Алиев

Официальная Анкара надеется, что на встрече президентов Армении и Азербайджана 25 июня в Казани (РФ) будет достигнут сдвиг. Об этом министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу заявил в эксклюзивном интервью ANS TV.

"После выступления президента появилась уверенность в достижении некоторых сдвигов на предстоящей казанской встрече. Кроме того, на каждой встрече с официальными лицами России, США и Франции главной темой обсуждений выступает карабахский вопрос. Мы также приложим все усилия в решении этого вопроса. Я уверен, что на встрече будут достигнуты сдвиги. Заявления, сделанные на последнем саммите "Большой Восьмерки", создали обнадеживающую перспективу. Надеемся Армения поймет, что затягивание этого вопроса противоречит ее же позиции, и в скорейшее время будет сделан правильный выбор", - заявил глава турецкого МИД.

Армения
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