Официальная Анкара надеется на сдвиг на встрече Саргсян-Алиев

6 июня 2011

Официальная Анкара надеется, что на встрече президентов Армении и Азербайджана 25 июня в Казани (РФ) будет достигнут сдвиг. Об этом министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу заявил в эксклюзивном интервью ANS TV.

"После выступления президента появилась уверенность в достижении некоторых сдвигов на предстоящей казанской встрече. Кроме того, на каждой встрече с официальными лицами России, США и Франции главной темой обсуждений выступает карабахский вопрос. Мы также приложим все усилия в решении этого вопроса. Я уверен, что на встрече будут достигнуты сдвиги. Заявления, сделанные на последнем саммите "Большой Восьмерки", создали обнадеживающую перспективу. Надеемся Армения поймет, что затягивание этого вопроса противоречит ее же позиции, и в скорейшее время будет сделан правильный выбор", - заявил глава турецкого МИД.