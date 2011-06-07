Капитан Армении со слезами уговаривал пустить его против России

7 июня 2011

До матча Россия-Армения (3-1) отборочного тура Евро-2012 резко ухудшилось состояние здоровья капитана армянской сборной Саркиса Овсепяна. Он получил сильное пищевое отравление и накануне матча, 3 июня, и находился под присмотром врачей.

Как пишет «Айкакан жаманак», после тяжелой ночи Овсепян проснулся за 4 часа до начала матча, пообедал и заявил, что готов к игре. Однако выяснилось, что его нет в заявке на матч. «38-летний футболист со слезами на глазах просил тренера сделать все возможное для внесения его в стартовый состав», отмечает издание.

«Я должен играть, я могу», - заверил тренера капитан сборной. После переговоров с УЕФА в заявку были внесены изменения, и Овсепян провел 120-й матч в составе главной команды страны.

После матча голкипер сборной Армении Роман Березовский заявил championat.ru, что второй гол в его ворота стал переломным моментом встречи. «У нас были определённые проблемы с составом, у Овсепяна вчера было пищевое отравление, и он смог сыграть только на 40 процентов. Все атаки шли с его фланга, и, наверное, был смысл заменить его в перерыве».