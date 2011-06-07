Сержа Саргсяна отговорили от диалога с оппозицией, пригрозив расколом во власти

7 июня 2011

Заявление спикера Национального Собрания Армении Овика Абрамяна, сделанное на следующий день после митинга Армянского национального конгресса от 31 мая, согласно которому, Серж Саргсян начнет диалог с оппозицией, в провластных кругах было воспринято в качестве проявления пораженчества, пишет газета «АЖ».

Причиной подобной оценки является заявление оппозиции о том, что в повестке диалога она видит лишь вопрос внеочередных президентских и парламентских выборов.

«Уже в пятницу АНК представил и опубликовал список делегатов для диалога с властями, что в провластных кругах восприняли в качестве старта быстрой смены власти. Об этих настроениях в скором порядке доложили Сержу Саргсяну, а его аналитики сделали вывод, что позитивный ответ властей на вероятность диалога может привести к расколу во власти», - пишет издание.

Команда президента решила игнорировать вопрос диалога с оппозицией, резюмирует издание.