Армения согласна с основными положениями по Карабаху, заявил Саркисян

9 июня 2011

В рамках всемирного экономического форума в Вене 8 июня премьер-министр Тигран Саркисян выступил в ходе заседания «Взгляд на Россию», после чего ответил на вопросы. По сообщению сайта правительства страны, один из вопросов касался карабахского конфликта.

«Мы заинтересованы в налаживании армяно-азербайджанских отношений», - отметил премьер. По его словам, Минская группа ОБСЕ близка к успеху, о чем, отметил глава армянского правительства, свидетельсвует последнее заявление президентов США, Франции и России.

По словам Саркисяна, армянская сторона согласна с основными положениями этого заявления, и готова проявить политическую волю и придти к быстрому соглашению.

«По нашему мнению, для этого есть все объективные предпосылки. Необходимо, чтобы наши азербайджанские коллеги также проявили политическую волю и были готовы к подписанию соглашения, которое станет базой дальнейших переговоров», - заключил премьер-министр.

Напомним, что Медведев, Обама и Саркози на саммите «Большой восьмерки» призвали Саргсяна и Алиева «продемонстрировать политическую волю и завершить работу над Основными принципами в ходе предстоящего армяно-азербайджанского саммита в июне».

«Дальнейшее затягивание только поставит под вопрос приверженность сторон к достижению договоренностей. Когда договоренность будет достигнута, мы готовы засвидетельствовать формальное принятие этих принципов, оказать содействие в разработке мирного соглашения и затем поддержать его выполнение совместно с нашими международными партнерами.

Мы подтверждаем, что только урегулирование путем переговоров может привести к миру, стабильности и примирению, открывая возможности для регионального развития и сотрудничества. Убеждены, что пришло время всем сторонам нагорно-карабахского конфликта сделать шаг к мирному урегулированию.

К возникновению нынешней ситуации конфронтации и нестабильности привело применение силы. Ее повторное применение принесет только новые страдания и разорение и будет осуждено международным сообществом. Мы настоятельно призываем лидеров сторон готовить население к миру, а не к войне.

В результате усилий, прилагавшихся сторонами, а также на всех уровнях странами- сопредседателями, достигнут значительный прогресс. Последняя версия Основных принципов, обсуждавшаяся в Сочи 5 марта, закладывает справедливую и сбалансированную основу для подготовки всеобъемлющего мирного урегулирования. Этот документ дает возможность сторонам преодолеть нынешнее неприемлемое положение дел», – говорится в заявлении.