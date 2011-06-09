Ау, Лавров! Почему посол России подключился к атаке Азербайджана

9 июня 2011

Журналист «Эха Москвы» Сергей Бунтман по поручению главного редактора Алексея Венедиктова прилетел в Нагорный Карабах и взял интервью у местного руководства. Цель поездки была проста - информировать слушателей о том, что там происходит. Об этом пишет обозреватель радиостанции Матвей Ганапольский.

«Понятно, что каких-то чиновников в Азербайджане взбесило то, что Бунтман брал интервью у руководства Нагорного Карабаха, но у них свои задачи, а у «Эха Москвы» свои. Вот почему главный редактор ответил на реплики из Баку в том смысле, что пока он руководит радиостанцией, именно он будет определять, куда отправляться его сотрудникам, а не власти другой страны. И руководствоваться при этом он будет исключительно интересами своей аудитории.

Казалось, что все утихло, однако нет. Тема оказалась вновь открытой.

В позорное дело сдачи интересов СМИ своей собственной страны включился посол России в Азербайджане Владимир Дорохин.

Вот дословно то, что сказал посол Российской Федерации:

«В развитии России есть много нюансов, в том числе то, что называется свобода прессы. То, что говорит Венедиктов, это представление такой абсолютизации свободы прессы. Он... считает, что ему все позволено, и он что хочет, то и может делать... он, конечно, должен понимать, что любые его действия могут иметь последствия и он должен четко и ясно представлять к каким последствиям это может привести».

Так сказал посол Российской Федерации, не заморачиваясь и быстро сдав интересы своей страны.

Сдать интересы своей страны послу России несложно - нужно только чуть-чуть исказить факты и кое-что не заметить.

Нужно, например, сказать, что в «развитии России есть много нюансов, в том числе то, что называется свобода прессы», называя нюансами 29-ю статью российской Конституции.

Далее нужно пригрозить авторитетнейшему СМИ своей собственной страны «последствиями» за то, что руководитель этого СМИ имеет смелость направлять своего корреспондента на выполнение общественного долга по информированию граждан. (Я себе представляю, как госсекретарь США грозит CNN за то, что они не согласовали с Каддафи эфир с лидером повстанцев!..)

Далее нужно не возмутиться тем, что азербайджанские чиновники признали Сергея Бунтмана персоной нон-грата и не поинтересоваться, как же легально попасть на территорию Нагорного Карабаха, если со стороны Азербайджана туда дороги нет, а на территории самого Нагорного Карабаха нет азербайджанского паспортного контроля - тут крайне важно не задать простой вопрос: так как же в этих условиях российскому журналисту выполнить свой журналистский долг, чтобы ему не припаяли «незаконное пересечение границы».

Казалось бы, г-н Дорохин должен был в первую очередь озаботиться этими проблемами, но он, как профессиональный дипломат, снял проблему вообще, быстро и легко сдав СМИ своей страны.

И факт того, что журналист, выполняя свой долг, был за это наказан другой страной, г-н Дорохин резюмировал на пресс-конференции такими словами: «...это для нас стоит вне дискуссии».

Я скажу, в чем действительно нет дискуссии. Ее нет в том, что Азербайджан – суверенная страна и имеет право поступать, как ей угодно. Но нет дискуссии и в том, что российский дипломат обязан защищать интересы граждан своей страны, а не читать им нотации.

Я просто спрашиваю МИД: в России есть дипломаты, защищающие своих граждан?

Ау, Сергей Лавров! Где вы?»