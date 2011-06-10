Европа проверят Армению и Грузию. Здесь убивают неродившихся девочек

10 июня 2011

Докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по пренатальному выбору пола Дорис Стамп прибудет в Грузию и Армению с оценочной миссией с 14 по 17 июня, сообщает официальный сайт ПАСЕ.

Докладчик считает, что в этих двух странах Южного Кавказа наблюдается гендерный дисбаланс - мальчиков рождается больше, чем девочек.

Как отмечено в сообщении ПАСЕ, эта новая тенденция присуща не только Южному Кавказу и считается следствием быстрого развития пренатальных технологий, которые позволяют родителям заранее узнавать пол ребенка и при желании прервать беременность в случае, если плод женского пола.

Именно этот вопрос является главным на повестке визита докладчика в Тбилиси и Ереван. 16-17 июня в армянской столице Дорис Стамп встретится со спикером парламента Армении Овиком Абрамяном, министром здравоохранения Арутюном Кушкяном и министром труда и социального обеспечения Артуром Григоряном.

По итогам визита она докладчик составит доклад, который будет представлен 9 сентября на обсуждении в заседании Комитета ПАСЕ по равным правам для женщин и мужчин в Париже.