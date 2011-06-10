Жителя Дилижана во второй раз вынудили покончить с собой

10 июня 2011

9 июня в отделении полиции Иджевана приговоренный в то же утро к трем годам заключения «за кражу» Ваге Сантросян попытался совершить самоубийство.

Как сообщает Хельсинкская ассоциация, в 14:30 в сопровождении полицейских Сантросяна перевели в ЗАО «Иджеванский медцентр» с резаными ранами в области брюшной полости и других частей тела.

18 февраля 2011 года жителя города Дилижан Сантросяна пригласили в участок для дачи показаний. В отеделении его телефон отключили и не позволили связаться с адвокатом и членами семьи. На утро следующего дня сотрудники полиции позвонили его матери, Грануш Кохликян, и сказали, чтобы она принесла одежду для сына. Они ничего не объяснили: «Придешь, узнаешь». Выяснилось, что Ваге Сантросян обвиняется в краже, а в качестве меры пресечения избран арест.

Единственным доказательством его вины являются показания другого обвиняемого по этому делу Гургена Аветисяна, который признал Сантросяна соучастником.

Однако впоследствии Аветисян пожелал изменить свои показания, настояв, что не знаком с Ваге и признал его соучастником под пытками полицейских. В суде Аветисян утверждал, что совершил преступление в одиночку.

Сантросян имел две судимости: в первый раз он украл велосипед, прокатился на нем и вернул, за что несовершеннолетним был приговорен к двум годам лишения свободы; во второй раз за кражу двух блоков сигарет и 13 тыс. драмов ($35) его приговорили к 4 годам, однако его освободили досрочно за хорошее поведение.

По выходе из уголовно-исполнительного учреждения «Ванадзор» Ваге Сантросян периодически подвергался давлению полиции, будучи под подозрением после преступлений, происходящих в Дилижане. Когда в 2010 году Сантросян был задержан с подозрением в совершении очередной кражи, его избили, попытавшись вынудить признать свою вину. Не выдержав давления и будучи уверенным в своей правоте, Ваге в комнате следователя перерезал себе горло бритвой. Его доставили в больницу, врачам удалось спасти жизнь Сантросяна.

Позднее полиция выявила действительного виновного. Опасаясь угроз полиции, Грануш Кохликян не предъявила обвинения в принуждении к самоубийству, однако потребовала, чтобы полиция выплатила ей тысячу долларов на лечение сына. Сейчас сын, по словам матери, расплачивается те деньги, которые пришлось полицейским дать на лечение.