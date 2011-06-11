Гарегин и Илия общались через переводчика, несмотря на владение русским (ВИДЕО)

11 июня 2011

Католикоса всех армян Гарегина Второго по выходе из пропускного пункта на границе встречал накануне грузинский Патриарх Илия Второй в сопровождении большой делегации. Они обменялись дружественными рукопожатиями и несколькими фразами. Несмотря на то, что оба иерарха прекрасно владеют русским языком, общались они при помощи переводчика.

В ходе шестидневного пребывания в Грузии Гарегин намерен посетить армянские и грузинские церкви в Тбилиси и в армянонаселенном регионе Самцхе-Джавахети. Этой возможности у его предшественников не было предыдущие сто лет.

Глава ААЦ сказал, что приехал в Грузию по личному приглашению Илии Второго и местной армянской общины. «Мы рады, что нам представилась возможность вместе с вами молиться за наши народы и будущие поколения. Мы должны усилить нашу христианскую братскую любовь, а также веру в нашего единого Бога».





В тот же вечер армянского Католикоса в присутствии Илия Второго принял президент Грузии Михаил Саакашвили, который отметил, что визит Гарегина Второго еще больше упрочит исторические дружеские взаимоотношения между двумя народами.

Теплый прием был воспринят армянскими священнослужителями как многообещающий знак. Глава армянской епархии в Грузии епископ Вазген Мирзаханян надеется, что во время визита вопрос о передаче в ее управление пяти тбилисских и одной ахалцихской церквей будет решен положительно. «Есть некоторые нерешенные вопросы, которые мешают взаимоотношениям наших церквей и народов. У нас есть надежда, что патриархи сумеют найти решение, и мы займемся воплощением этих решений в жизнь».

Церкви, о которых шла речь, были закрыты еще в советский период. Они не функционируют до сих пор. По закону храмы находятся в управлении грузинской Патриархии, которая является единственным правопреемником и обладателем всей церковной собственности в Грузии. Несколько лет назад Эчмиадзин официально предложил начать проводить службы в закрытых церквях. Грузинская сторона ответила, что сначала нужно определить историческую принадлежность этих храмов: действительно ли они являются армянскими.

Гарегин Второй планирует в понедельник вместе с Илией Вторым отправиться в Самцхе-Джавахети, регион с преимущественно армянским населением. Последний раз Каталикос всех армян приезжал сюда ровно век назад.

В ежегодном докладе Государственного департамента США о религиозных свободах говорится, что Армянская апостольская церковь оспаривает также и статус минимум 30 других церквей.

Согласно тому же докладу, представители Армянской церкви заявляют, что власти Грузии не желают решать имущественные вопросы, опасаясь огорчения Грузинской Православной Церкви.