Клинтон не собирается возглавлять Всемирный банк

11 июня 2011

Госсекретарь США Хилари Клинтон отрицает, что желает занять пост главы Всемирного банка после ухода в отставку со своей нынешней должности. Об этом глава Госдепартамента США лично заявила во время своего пребывания в Замбии, передает РБК.

Накануне ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники распространили информацию, что Клинтон займет пост главы Всемирного банка после того, как уйдет с поста главы Госдепа. Контракт нынешнего главы Всемирного банка Роберта Зеллика истекает в середине 2012 года.

Однако вскоре Госдепартамент и Белый дом опровергли информацию о том, чтоКлинтон хочет возглавить Всемирный банк.