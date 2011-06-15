Гражданина Армении подозревают в удушении отказавшей ему женщины

15 июня 2011

39-летний гражданин Армении, проживающий на территории Рязанской области без регистрации, задержан по подозрению в убийстве молодой женщины, тело которой было обнаружено в водосточной трубе.



Как сообщает сайт регионального следственного управления, тело 25-летней жительницы поселка с признаками насильственной смерти было обнаружено в 1 км от рабочего поселка Шилово, в водосточной трубе, расположенной под автодорогой Ряжск-Касимов-Нижний Новгород в конце мая 2011 года.

По версии следствия, вечером 18 декабря 2010 года подозреваемый встретился со своей знакомой жительницей Шилова и предложил ей вступить с ним в половую связь. Все это происходило в водосточной трубе, где во время ссоры мужчина задушил молодую женщину накинутыми на ее шею колготками.