Парламент Франции проголосовал против однополых браков
Французский парламент отклонил предложение оппозиционной социалистической партии узаконить однополые браки, сообщает MIGnews.com со ссылкой на Associated Press.
Против нового законопроекта проголосовали 293 депутата нижней палаты парламента, в поддержку выступили 222 депутата.
Молодые социалисты, выступающие в поддержку однополых браков, опираются на статью № 1 Декларации прав человека, которая гласит, что "люди рождаются и остаются свободными и равными в правах". Но в этом году высшая судебная инстанция Франции постановила, что законы, запрещающие однополые браки, не противоречат конституции