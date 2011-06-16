Армянский миллиардер присмотрел в Москве комплекс имени Райкина

16 июня 2011

В рамках оптимизации портфеля и подготовки к выходу на зарубежные рынки капитала компания ОПИН, избавляется от торгового недостроя в районе Марьиной Рощи в Москве. Как стало известно РБК daily, покупателем торгово-развлекательного комплекса им. Аркадия Райкина может стать группа компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. С учетом требуемых вложений в строительство объект может обойтись новому владельцу в $180 млн.

Как рассказали РБК daily два источника, близких к сделке, переговоры о покупке строящегося комплекса им. Райкина ведутся с ГК «Ташир», которая в том числе владеет сетью ТРЦ «Рио», комплексами «Ереван Плаза» и «Европарк» в Москве. В «Ташире» подтвердили информацию о переговорах по проекту. Получить комментарий в ОПИН вчера не удалось.

Проект ТРК им. Райкина является одним из самых известных долгостроев в Москве, говорит и.о. руководителя отдела исследований и консалтинга «Магазин магазинов в ассоциации с CB Richard Ellis» Андрей Васюткин.

Значительную сумму придется потратить «Таширу» на строительство комплекса. На возведение коммерческой части потребуется еще около $120 млн.