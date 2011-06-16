Вслед за армянином к Медведеву пытался прорваться «очередной маньяк»

16 июня 2011

Очередной маньяк пытался прорваться на машине в Кремль для встречи с президентом Дмитрием Медведевым, сообщает газета «Неделя».



По данным полиции, около 18:00 в среду патруль заметил автомобиль ВАЗ-2115 с транзитными номерами, который въехал на Манежную площадь и направился в сторону Александровского сада. Из машины вышел водитель, который попытался отодвинуть передвижное ограждение, чтобы выехать на Красную площадь. В тот же момент мужчина был задержан. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что у него должна состояться встреча с президентом России.

При проверке документов было установлено, что задержанный - 33-летний житель Санкт-Петербурга. Он был госпитализирован в психиатрический стационар с признаками душевного расстройства.

Напомним, в январе в приемной президента РФ с собой пытался покончить бомж, однако задуманное удалось лишь частично. Мужчина обломком лезвия нанес себе несколько резаных ран шеи и правой руки. Он был госпитализирован. Милиция установила, что пострадавшему 31 год, он не имеет какой-либо прописки на территории РФ и является этническим армянином. По предварительным данным, мужчина пытался привлечь к себе внимание с целью получения каких-либо документов.