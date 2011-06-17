Изнасиловавшего 70-летнюю женщину преступника казнили

17 июня 2011

В американском штате Алабама 16 июня казнили 41-летнего Эдди Дюваля Пауэлла, который был осужден за изнасилование и убийство 70-летней женщины. Об этом сообщает Reuters.

Приговор был приведен в исполнение путем введения преступнику смертельной инъекции. До этого Пауэлл находился в камере смертников в течение 12 лет. Адвокаты преступника настаивали на психической неполноценности своего подзащитного, однако суд не внял их доводам.

Преступление было совершено Пауэллом 25 марта 1995 года. В материалах следствия отмечается, что преступник напал на жертву в ее доме, который находился через дорогу от места, где сам Пауэлл проживал со своим другом. После изнасилования и убийства преступник забрал из дома драгоценности и небольшую сумму денег, на которую купил вина на близлежащей автозаправке.

Перед казнью Пауэлл извинился за ту боль, которую он причинил своим поступком своей семье и семье убитой, а также всем остальным жителям штата. Он заявил, что примирился с собой и с Богом и выразил надежду, что все, кого коснулось его преступление, смогут жить дальше.