Премьер-министр Турции продолжает судиться с Wikileaks

20 июня 2011

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган отозвал ряд судебных исков, поданных против журналистов и политических деятелей. Однако, как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкую газету «Milliyet», Эрдоган продолжает судиться с скандально известным сайтом Wikileaks.

Иск премьер-министра против Wikileaks был подан после того, как на сайте были обнародованы заявления американских дипломатов в отношении самого Эрдогана и других членов правительства.

Зампред правящей партии «Справедливости и развития» Абдулкадир Аксу отметил, что идет разбирательство, потрачены немалые суммы на адвокатов и юристов, и было бы неправильным отзывать иск против Wikileaks.

«Тем более мы заинтересованы в завершении этого процесса, чтобы выяснить достоверность выставленных в Wikileaks документов», - сказал зампред.

Отметим, что премьер-министр Турции отозвал в общей сложности 17 судебных исков, 10 из которых были против лидера оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылыдждароглу, 3 против лидера партии «Националистическое действие» Девлета Бахчели, один против лидера Демократической партии Намика Кемаля Зейбека, а также корреспондентов газеты «Тараф» и «Джумхурриет» Ахмеда Алтана и Мерича Велидедеоглу.

Премьер-министр не простил лишь актера Муждета Гезена. Говоря о результатах выборов, Муждет Гезен процитировал турецкого поэта Азиза Несина: «60 процентов турецкого народа – глупы». Эрдоган требует от Муждета Гезена возмещения в размере 50 тысяч турецких лир.