Стамбул встретил Роналду

20 июня 2011

С пятницы нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду находится в Турции, где проведет недельный отпуск.

Футболист прибыл в Турцию с подругой Ириной Шейк и агентом Жоржи Мендишем по приглашению президента клуба «Бешикташ» Йилдирима Демиорени.

Как сообщает сайт поклонников футболиста, в субботу он посетил центральную улицу Стамбула Истиклал и принял участие в церемонии открытия нового торгового центра.

Сотни поклонников окружили автомобились португальца, десятки фотожурналистов не отходили от него в течение двух часов.

Роналду ответил также на вопрос журналистов, будет ли он выступать в «Бешикташе» через несколько лет: «Не знаю, возможно».

В понедельник футболист отправился на курорт Бодрум, где начал свое путешествие на роскошной яхте.