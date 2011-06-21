ППА и дашнаки ждут команды Роберта Кочаряна

21 июня 2011

До сегодняшнего внеочередного заседания Национального Собрания партия «Процветающая Армения» (ППА) проведет собрание, в ходе которого должно быть принято решение о том, что ответят депутаты от ППА на вопросы о диалоге между властями и оппозицией. Об этом сообщает газета «Айкакан жаманак» («АЖ»), ссылаясь на свои источники в партии.

На эту тему ППА до сих пор делала только общие заявления, отмечая, что приветствует диалог, однако, избегая более конкретных ответов на вопросы, отмечает издание.

Газета пишет, что партия обсуждает также необходимость выступить с заявлением до предстоящей встречи президентов Армении, Азербайджана и России в Казани.

Схожий вопрос обсуждает также «Дашнакцутюн». Согласно источникам «АЖ», накануне некоторые дашнакские деятели собрались в Аштаракском ущелье и около трех часов обсуждали этот вопрос.

«Пока неизвестно, выступят ли с заявлениями «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Предполагается, что эти силы ждут команды Роберта Кочаряна», - заключает издание.