2026 г. 3 июня, среда
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Армянский форвард забил в матче за украинский клуб

Донецкий «Металлург» завершил учебно-тренировочные сборы в австрийском городке Бад-Татцмансдорфе матчем с венгерским «Уйпештом».

В составе украинской команды в основном составе вышли футболисты сборной Армении Геворг Казарян и Маркос Пизели, сообщает официальный сайт «Металлурга».

На 34-ой минуте Казарян, проведший на поле 90 минут, стал автором первого забитого мяча своей команды. Маркоса, который был также достаточно активен, заменили на 61-ой, а на 56-ой минуте на поле вышел еще один игрок сборной Армении Карлен Мкртчян.

В конце встречи «Металлургу» удалось забить еще один мяч - 2:0.

После матча главный тренер «Металлурга» Владимир Пятенко оценил игру новичков команды Казаряна и Пизели.

«Это квалифицированные игроки. Мы подписали с ними контракты и рассчитываем на них. У них есть все, чтобы закрепиться в составе и приносить пользу команде», - сказал он.

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