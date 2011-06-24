Армянская оппозиция ценит реформы Саргсяна – республиканец

24 июня 2011

Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов назвал выступление Сержа Саргсяна на летней сессии ПАСЕ «речью лидера-носителя европейских ценностей».

«Это была не декларативная речь, как обычно бывает в ПАСЕ, а описание работы, проделанной президентом в течение трех прошедших лет. И не случайно реакция была теплой как во время выступления, так и после него.

Томас Хаммарберг (главный комиссар Совета Европы по правам человека – ред.) и Джон Прескотт (содокладчик ПАСЕ по вопросам Армении – ред.) заявили, что в результате проявленной за три года политической воли президента Саргсяна и реформ, осуществленных руководимой им властью, сегодня у нас совершенно иная Армения, которая стремится к европейским ценностям и демократии», - сказал Шармазанов.

Республиканец выразил уверенность, что осуществляемые Саргсяном реформы видят и ценят не только европейские структуры, но и армянская оппозиция.

В качестве доказательства сказанного пресс-секретарь РПА поцитировал бывшего премьер-министра, члена Армянского национального конгресса Гранта Багратяна:

«Саргсян сегодня едет в Казань в качестве демократического президента, в отличие от Алиева».