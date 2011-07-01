Энергетики-убийцы: Red Bull пагубно влияет на здоровье подростков

1 июля 2011

Энергетические напитки вредны для здоровья детей и подростков. Такую точку зрения высказали австралийские педиатры.

По словам автора проведенного исследования Марси Шнайдер, в Австралии напитки-энергетики пользуются огромной популярностью среди молодежи. Речь идет и о так называемых спортивных и витаминизированных продуктах Gatorade, Powerade, а также Red Bull, V и Monster. "Содержащийся в них кофеин может привести к увеличению частоты сердечных сокращений, скачку артериального давления, а также психической возбудимости, - подчеркнула доктор Шнайдер. - Подобные коктейли, обладая высокой калорийностью и содержанием сахара, способствуют развитию ожирения и кариеса.

Кроме того, производители для усиления вкуса добавляют кислоту, что также приводит к разрушению эмали зубов".

"Полагаем, что энергетические напитки должны быть полностью исключены из рациона детей, - цитирует специалиста ИТАР-ТАСС. - Лишь простая вода является основным источником утоления жажды, как у малышей, так и у подростков. Даже если ребенок активно занимается спортом, нет никакой необходимости "подсаживать" его на напитки-энергетики".