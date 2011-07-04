Женщина поймала упавшего с десятого этажа ребенка

4 июля 2011

Жительница Китая спасла жизнь двухлетней девочке, которая выпала из окна квартиры, расположенной на десятом этаже жилого дома. Как пишет China Daily, инцидент произошел днем в субботу, 2 июля, в городе Ханчжоу.

31-летняя У Цзюйпин как раз вышла из дома, когда ребенок выпал из окна - девочка по имени Чжан Фаньгуй ползала по подоконнику, пока ее бабушки, которая сидела с ней, не было в комнате, и в итоге сорвалась. Увидев падающую девочку, женщина бросилась на помощь, вытянув руки, чтобы поймать ее.

Чжан Фаньгуй упала прямо на руки У Цзюйпин, что спасло ее от смерти. Однако, так как высота падения была слишком велика, девочка все же получила несколько травм. У ребенка повреждены легкие, желудочно-кишечный тракт и мозг. В настоящее время девочка находится в больнице, где восстанавливается после падения.

Спасительница Чжан Фаньгуй получила множественные переломы левой руки и также находится на лечении. По мнению врачей, на полное выздоровление у женщины может уйти около полугода.

Комментируя свой поступок, китаянка заявила, что когда она бросилась спасать упавшую с десятого этажа девочку, они думала о своем семимесячном сыне. "Я действовала, полагаясь на материнский инстинкт. Я знаю, как трудно произвести ребенка на свет, и я просто не могла допустить того, чтобы на моих глазах погибло дитя", - отметила У Цзюйпин.