Каддафи согласился уйти в отставку

5 июля 2011

Ливийский лидер Муаммар Каддафи согласился оставить власть в обмен на гарантии безопасности. В НАТО готовы пойти ему навстречу, сообщил изданию "Коммерсантъ" высокопоставленный источник в российском руководстве.

По его словам, наиболее компромиссную позицию в этом смысле занимает Франция. Она не только готова разморозить часть счетов Каддафи и его семьи, но и обещает посодействовать тому, чтобы полковник в случае его мирного ухода избежал Гаагского трибунала, выдавшего ранее международный ордер на его арест. Кроме того, обсуждается вопрос о том, чтобы ливийский лидер смог остаться на родине.

Впрочем, у Каддафи есть еще одно условие, на которое не согласна оппозиция: в выборах, которые будут проведены в случае реализации в Ливии сценария его ухода, должен принять участие его сын Саиф.

В Бенгази считают, что таким образом Каддафи будет цепляться за власть. "Это вызовет неизбежный взрыв", - заявил изданию представитель информцентра Национального переходного совета в Мисурате Абдсалам Мажрох.

В свою очередь, в Триполи сторонники Каддафи заявляют, что готовы принять уход своего лидера, однако выступают против передачи власти "прозападным собакам". По их мнению, если повстанцы действительно добиваются демократии, они должны допустить к участию в выборах все политические силы страны.