Стинг поддержал бастующих Казахстана

5 июля 2011

Британский рок-музыкант Стинг отменил концерты в Казахстане из солидарности с бастующими нефтяниками страны.

Уже около месяца на западе Казахстана, где на нефтегазовых месторождениях работают тысячи людей, продолжаются голодовки и забастовки, сообщает Би-Би-Си.

«Голодовки, находящиеся в тюрьме рабочие и десятки тысяч бастующих являются виртуальной линией пикета, которую я не хочу пересекать, – заявил Стинг на своем официальном сайте, – рабочие нефтяной и газовой отрасли Казахстана, их семьи нуждаются в нашей поддержке и внимании международной прессы».

Концерт в столице Казахстана Астане должен был состояться 4 июля в рамках фестиваля, посвященного празднованию Дня города. Вслед за ним должны были пройти концерты в Караганде и Алма-Ате.

Официально в Казахстане сообщается, что концерт отменен "по техническим причинам".

За несколько дней до поездки в Казахстан Стинг обратился к международной правозащитной организации Amnesty International.

«Он был обеспокоен информацией о забастовках рабочих нескольких нефтяных компаний в Казахстане, – рассказал Русской службе Би-би-си представитель Amnesty International Джон Далхайзен, – и, связавшись с нами, спросил, насколько серьезны ».

«Это его собственное решение – принципиальное и смелое. Это решение, которое мы приветствуем и которым восхищаемся», - заявил Далхайзен.

Напомним, что на прошлой неделе Стинг выступил с концертом в Грузии. Концерт американского джазового трубача Криса Ботти и Стинга состоялся 3 июля в Батуми.