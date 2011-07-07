Армянский сельчанин министру: «Эй, сопляк, не повышай голоса в нашей деревне»

7 июля 2011

Министр сельского хозяйства Серго Карапетян посетил округ Егегнут Лорийской области. Подробности встречи министра с сельчанами представляет газета «168 жам».

Из-за поведения Карапетяна его практически «попросили» из села, пишет «168 жам». Министр очень резко и грубо отреагировал на недовольство сельчан по поводу того, что министерство им ничем не помогает, даже не выделяет соответствующей техники, отмечает издание.

Карапетян сделал им замечание: «Вы играете в карты и нарды, почему вы не идете на пастбище?». «168 жам» пишет, что эти слова окончательно вывели из себя сельчан, один из которых ответил министру: «Эй, сопляк, не повышай голоса в нашей деревне». Поняв, что поза «начальника» имеет обратный результат, Карапетян попытался оправдаться: «Я тоже человек, и тоже могу разозлиться», передает газета.