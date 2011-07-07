Меладзе допросили в полиции после атаки на девушку

7 июля 2011

Певец Валерий Меладзе, напавший на фотокорреспондента “Комсомольской правды”, заявил, что не бил ее. Он уверяет, что контролирует свой гнев и отказывается обращаться за помощью к психологам.

Инцидент произошел после того, как фотограф сняла Меладзе в компании солистки группы “ВИА Гра”, а он попытался забрать у нее камеру – в итоге исполнитель с помощью физического насилия и угроз отобрал флеш-карту с фотографиями.

На следующий день после скандала популярный певец, похоже, взял себя в руки. На любые вопросы он отвечал сдержанно и вежливо.

Артист утверждает, что девушку и пальцем не трогал, а просто хотел ее успокоить.

Life News поинтересовался у исполнителя, воспользуется ли он помощью специалистов, чтобы справиться с неконтролируемыми вспышками гнева.

- У меня нет нервных срывов, - объясняет свое поведение Валерий Шотаевич. - Я абсолютно адекватен. Все, что вчера произошло - надумано и придумано, потому что на видео видно, что я веду себя прилично. Я не прижимал ее, посмотрите внимательнее видео и будьте объективны! Она просто очень сильно кричала, а я ее пытался успокоить.

Объяснять свое поведение известному музыканту пришлось сотрудникам правоохранительных органов. Меладзе вызвали в ОВД «Арбат», где он рассказал о своем видении ситуации.

- В ОВД я написал объяснительную, сейчас будут рассматривать дело. Я же ее не бил, - говорит Валерий.

В отчете для полицейских Меладзе рассказал, что отдыхал на мероприятии и увидел, что его сфотографировали.

- Я культурно попросил фотографа, чтобы она удалила эти фотографии и больше не снимала, - объяснил полисменам певец. - Но она отреагировала неадекватно - побежала ни с того ни с сего, споткнулась, упала. Потом она начала громко кричать, непонятно, зачем. Я подошел к ней и попросил отдать флешку. Она мне добровольно ее передала.

Артист отметил, что дома стер все с карты памяти и сейчас готов вернуть ее законной владелице.