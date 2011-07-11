ВИДЕО: Лидеры армянской сборной приносят победы Шахтеру и Металлургу на старте чемпионата

11 июля 2011

Футболистам сборной Армении удалось отличиться в первом туре стартовавшего в пятницу чемпионата Украины.

Донецкий «Шахтер», в составе которого выступает Генрих Мхитарян, сыграл на своем поле с «Оболонью». Полузащитник армянской сборной вышел на замену на 67-й минуте матча и стал автором гола уже на 83-й.

При счете 2:0 защитники «Оболони» оставили Мхитаряна без присмотра в штафной площади. Получив пас от Алексея Гая, Генрих Мхитарян поразил ворота соперника. «Шахтер» одержал уверенную победу со счетом 4:0. Авторами гола стали также Селезнев, Дентинье и Луиз Адриано.



Другой донецкий клуб «Металлург», в составе которого выступают трое игроков сборной Армении Карлен Мкртчян, Геворг Казарян и Маркос Пизелли, гостил в Одессе.



Вернувшийся в этом году в украинскую премьер-лигу «Черноморец» уступил «Металлургу» по всем показателям. Казарян и Маркос вышли на поле в основном составе, а восстановившийся после травмы Мкртчян заменил Маркоса на 2-й добавленной минуте.





В матче с «Черноморцем» Маркос и Казарян участвовали практически во всех атаках «Металлурга» и неоднократно выходили на ударные позиции.



Еще в первом тайме Маркос трижды мог отправить мяч в ворота противника. В одном из таких эпизодов футболист пробил мимо ворот, в другом – после удара головой удар парировал голкипер. В другом случае одесситам помогла перекладина.



Однако то, что не удалось в первом тайме, Маркос сделал во втором. В центре поля он разыграл мяч с Казаряном и сделал передачу на Иванко. Последний, ворвавшись в штрафную площадь противника, отпасовал Маркосу, который на этот раз был точен. Счет 0:1 остался неизменным до конца игры.