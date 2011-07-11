У Бэкхемов родилась дочь

11 июля 2011

Супруга футболиста Дэвида Бекхэма Виктория родила дочь. Как сообщает Sky News со ссылкой на пресс-секретаря Бекхэмов, девочка появилась на свет в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса в воскресенье, 10 июля, в 7:55 по местному времени.

Виктория и Дэвид Бекхэм женаты с 1999 года. У пары трое сыновей: 11-летний Бруклин, восьмилетний Ромео и пятилетний Круз.

О том, что знаменитый футболист и бывшая участница группы Spice Girls ждут четвертого ребенка, стало известно в январе 2011 года.