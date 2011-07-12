Армения не достаточно добросовестна для «Вызовов тысячелетия»

12 июля 2011

Армения не может получить финансовую помощь от копрорации «Вызовы тысячелетия» (КВТ), не восстановив показатели добросовестного управления по части коррупции. К такому выводу пришла «Айкакан жаманак», проанализировав ответ посольства США в Армении на запрос газеты.

В сообщении говорится: «Корпорация сотрудничает со странами, имеющими хорошее управление и свободную экономику, которые инвестируют во благо своего народа. Соответствие страны программам Корпорации решается на основе выполнения показателей КВТ. Это оценивается в ноябре каждого года. На втором заседании совета КВТ в январе 2011 года предоставление Армении второй программы не обсуждалось, учитывая показатели добросовестного управления по части коррупции».

Источники «АЖ» в посольстве США подтвердили достоверность приведенного выше довода. «Для получения нового финансирования Армения может обратиться к КВТ до ноября, то есть к этому времени вышеотмеченные показатели должны улучшиться», - отмечает издание.